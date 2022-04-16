В течение суток чрезвычайники обезвредили более 1600 взрывчаток, в том числе 2 авиабомбы

В течение суток чрезвычайники обезвредили более 1600 взрывчаток, в том числе 2 авиабомбы

Чаще всего пиротехники работали в Харьковской области.

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток обнаружили и обезвредили более 1600 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС в Телеграмме.

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Отмечается, что чрезвычайники обнаружили, изъяли и обезвредили 1669 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы. В общей сложности подразделение ГСЧС обследовало территорию площадью 329 га.

Чаще пиротехники работали в Харьковской области (2615 раз), Николаевской области (1091 раз), Киевской области (766 раз), Донецкой области (291 раз) и Сумской области (290 раз).

В начале широкомасштабного военного вторжения России ГСЧС обезвредили 65 212 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1937 авиационных бомб. Обследована территория площадью 9189 га.

Напомним, в Украине появилась интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Проверить информацию можно по ссылке.

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