В течение суток против COVID-19 вакцинировалось рекордное количество украинцев

В течение суток против COVID-19 вакцинировалось рекордное количество украинцев

В общей сложности прививки получили более 17,4 млн человек.

За прошедшие сутки в Украине вакцинировано более 317 тыс. украинцев — это новый рекорд прививок.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Указывается:

одну дозу получили 232 698 человек

две дозы (полностью иммунизированные) – 84 511 человек.

В общей сложности проведено 17 400 008 прививок:

из них получили одну дозу – 10 022 976 человек,

получили две дозы – 7377032 человека.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.

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