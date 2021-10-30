В течение суток против COVID-19 вакцинировалось рекордное количество украинцев

В общей сложности прививки получили более 17,4 млн человек.
За прошедшие сутки в Украине вакцинировано более 317 тыс. украинцев — это новый рекорд прививок.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Указывается:
- одну дозу получили 232 698 человек
- две дозы (полностью иммунизированные) – 84 511 человек.
В общей сложности проведено 17 400 008 прививок:
- из них получили одну дозу – 10 022 976 человек,
- получили две дозы – 7377032 человека.
В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.
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