Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.
Только за прошедшие сутки, 12 сентября, российские войска убили пятерых жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 839 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских атак погибли три человека в Угледаре, один житель Георгиевки и один — Славянская. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, десять человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Торецке – трое, а двое – в Константиновке.
Напомним, после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг. В околокремлевских кругах настоящий фестиваль паники и истерики.
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