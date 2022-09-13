В течение суток россияне убили в Донецкой области 5 мирных жителей, 10 раненых

Только за прошедшие сутки, 12 сентября, российские войска убили пятерых жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 839 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли три человека в Угледаре, один житель Георгиевки и один — Славянская. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, десять человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Торецке – трое, а двое – в Константиновке.

Напомним, после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг. В околокремлевских кругах настоящий фестиваль паники и истерики.

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