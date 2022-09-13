Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В течение суток россияне убили в Донецкой области 5 мирных жителей, 10 раненых

Дата публикации
Просмотры
102
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В течение суток россияне убили в Донецкой области 5 мирных жителей, 10 раненых

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 12 сентября, российские войска убили пятерых жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 839 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли три человека в Угледаре, один житель Георгиевки и один — Славянская. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, десять человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Торецке – трое, а двое – в Константиновке.

Напомним, после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг. В околокремлевских кругах настоящий фестиваль паники и истерики.

Читайте также:

Рашисты снова атаковали Харьков - шесть человек ранены и один погибший

Рашисты снова атаковали Харьков - шесть человек ранены и один погибший

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация