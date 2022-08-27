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В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей, 12 раненых

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В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей, 12 раненых

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 26 августа, российские войска убили двух жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 766 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли два жителя Бахмута. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, 12 человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Бахмуте – четверо.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. В настоящее время на территории региона остается около 350 тысяч мирных жителей. За последние полгода свои дома покинули 3/4 населения, рассказали в ОВА.

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