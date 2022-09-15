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В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей, 13 человек ранены

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В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей, 13 человек ранены

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 14 сентября, военные агрессорки России убили двух жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 846 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли два человека в Долине. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, 13 человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Бахмуте – семеро. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2118 человек.

Напомним, начались 204 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "насыпали" оккупантам на юге и Донбассе, а враг перегруппировывается и считает потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 15 сентября.

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