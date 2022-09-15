В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей, 13 человек ранены

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.
Только за прошедшие сутки, 14 сентября, военные агрессорки России убили двух жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 846 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских атак погибли два человека в Долине. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, 13 человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Бахмуте – семеро. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2118 человек.
Напомним, начались 204 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "насыпали" оккупантам на юге и Донбассе, а враг перегруппировывается и считает потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 15 сентября.
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