В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.
Только за прошедшие сутки, 16 августа, россияне убили двух жителей региона.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских обстрелов один человек погиб в Авдеевке, а один — в Зайцево. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Из-за обстрелов вражеской армии семь человек получили ранения. Больше всего пострадавших в Торецке – трое.
Как сообщалось, российские оккуапанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области. По словам главы ОВА Павла Кириленко, бои идут за каждый метр нашей земли.
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