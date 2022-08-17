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В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей

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В течение суток россияне убили в Донецкой области двух мирных жителей

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 16 августа, россияне убили двух жителей региона.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб в Авдеевке, а один — в Зайцево. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Из-за обстрелов вражеской армии семь человек получили ранения. Больше всего пострадавших в Торецке – трое.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, российские оккуапанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области. По словам главы ОВА Павла Кириленко, бои идут за каждый метр нашей земли.

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