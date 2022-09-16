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В течение суток россияне убили в Донецкой области пятерых мирных жителей

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В течение суток россияне убили в Донецкой области пятерых мирных жителей

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население в Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 15 сентября, оккупанты РФ убили пятерых жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погиб 851 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли жители Селидового, Красногоровки, Марьинки, Соледара и Бахмута. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, шесть человек получили ранения. Больше всего пострадавших — в Селидово — трое.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, начались 205-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отбили атаки россиян возле Бахмута и Авдеевки, поражены 13 опорных пунктов врага. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ 16 сентября.

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