В течение суток россияне убили в Донецкой области пятерых мирных жителей

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население в Донецкой области.
Только за прошедшие сутки, 15 сентября, оккупанты РФ убили пятерых жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погиб 851 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских атак погибли жители Селидового, Красногоровки, Марьинки, Соледара и Бахмута. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, шесть человек получили ранения. Больше всего пострадавших — в Селидово — трое.
Напомним, начались 205-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отбили атаки россиян возле Бахмута и Авдеевки, поражены 13 опорных пунктов врага. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ 16 сентября.
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