В течение суток россияне убили в Донецкой области семерых мирных жителей, а 12 — ранили

В Лимане на похоронах обнаружили еще четырех убитых гражданских.

За прошедшие сутки, 12 октября, армия агрессорки России убила семерых мирных жителей Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 990 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли семь жителей Авдеевки. Накануне оккупанты нанесли удар по центральному рынку. На момент атаки там находились многие люди.

Кроме того, в Лимане обнаружили еще четверо гражданских, убитых россиянами во время оккупации. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, 13 человек получили ранения. Больше всего пострадавших – 12 – в Авдеевке. Еще один человек получил травмы в Иванополье.

Ситуация в Донецкой области

ВСУ начали деоккупацию населенных пунктов в регионе. В Лиманской и Святогорской общинах в Донецкой области деоккупировано 40 населенных пунктов. В частности, кафиров выгнали из Лимана и Святогорска. В освобожденные города и села постепенно возвращается жизнь.

В освобожденных населенных пунктах обнаружили 35 мест захоронений. Из них три – массовые: дне – в Святогорске, другие – на кладбище в Лимане. Уже эксгумировали более 120 тел.

Между тем, россияне пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ, в частности, отразили вражеские атаки возле Бахмута и Марьинки. Из-за больших потерь на отдельных направлениях боевых действий в Донецкой области российское командование приказало временно прекратить наступление.

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