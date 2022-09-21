В течение суток россияне убили в Донецкой области шесть мирных жителей, 20 — ранены

Только за прошедшие сутки, 20 сентября, военные страны-агрессорки России убили шестерых жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 868 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли двое жителей Бахмута, один — Торецкая, один — Дружбы, один — Георгиевки и один — Великой Новоселки. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, 20 человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Бахмуте и Курахово: по пять человек, а также в Торецке – трое. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2193 человека.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, начались 210 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отбили атаки оккупантов на 10 участках в Донецкой области и помятошили вражеские подразделения в Запорожье. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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