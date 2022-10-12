В течение суток россияне убили в Донецкой области шесть мирных жителей

За прошедшие сутки, 11 октября, военные страны-агрессора России убили шесть жителей в Донецкой области. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 979 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли четверо жителей Лимана и двое — в Тернах. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, один человек получил ранения в Красногоровке. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2377 человек.

Освобождение Донецкой области

В Лиманской и Святогорской общинах в Донецкой области деоккупировано 40 населенных пунктов. В освобожденные города и деревни постепенно возвращается жизнь.

ВСУ 12 сентября уволили Святогорск. Лиман украинские военные уволили 1 октября. 7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в период русской оккупации.

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