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В течение суток россияне убили в Донецкой области трех мирных жителей

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В течение суток россияне убили в Донецкой области трех мирных жителей

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население в Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 26 сентября, оккупанты РФ убили трех жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 890 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли два жителя Бахмута, а также один человек в Хромово. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, 13 человек получили ранения. Больше всего пострадавших — в Селидово — пятеро, четыре в Краматорске, двое — в Авдеевке.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, начались 216 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "вывели из строя" немало оккупантов, вражеской техники, складов с боеприпасами и отразили атаки на 7 участках. Подробнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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