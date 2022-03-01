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В течение суток ЗСУ сбили пять российских истребителей и вертолет

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Случилось это в Киевской и Житомирской областях.

За прошедшие сутки, 28 февраля, ВСУ сбили пять истребителей и вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщило Военное телевидение Украины.

Отмечается, что во время налета кафиров на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета. Еще три самолета России были сбиты комплексами С-300.

У Киева украинские военные сбили крылатую ракету и вертолет. В ВСУ рассказали, что украинские штурмовики СУ-25 нанесли удары по колонне техники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Кроме того, в течение 28 февраля:

  • бомбардировщики украинских Воздушных сил СУ-24 М нанесли 4 бомбовых удара по танковым и механизированным колоннам на Черниговщине и близ Бердянска
  • "байракторы" уничтожили танк противника и 2 зенитных ракетных комплекса "БУК".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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Россия наносит удары по гражданскому населению:

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