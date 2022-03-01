В течение суток ЗСУ сбили пять российских истребителей и вертолет

В течение суток ЗСУ сбили пять российских истребителей и вертолет

Случилось это в Киевской и Житомирской областях.

За прошедшие сутки, 28 февраля, ВСУ сбили пять истребителей и вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщило Военное телевидение Украины.

Отмечается, что во время налета кафиров на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета. Еще три самолета России были сбиты комплексами С-300.

У Киева украинские военные сбили крылатую ракету и вертолет. В ВСУ рассказали, что украинские штурмовики СУ-25 нанесли удары по колонне техники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Кроме того, в течение 28 февраля: