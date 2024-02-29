"В течение войны количество наших пациентов увеличилось вдвое" – директор Национального института рака Елена Ефименко

С начала полномасштабной агрессии нагрузка на Национальный институт рака (НИР) в Киеве значительно выросла — количество пациентов учреждения увеличилось вдвое, ведь приезжали из Одессы, Херсона, Запорожья, Донецкой области. Кроме того, НИР взял на себя ответственность за продолжение некоторых клинических исследований иммунотерапии — инновационного направления в терапии онкологических заболеваний, проводившихся в прифронтовых больницах.

Об этом в интервью изданию WoMo рассказала директор Национального института рака Елена Ефименко.

Иммунотерапия для лечения рака начала широко применяться в мире с 2015 года, а в Украине данный метод был введен с 2017 года. По статистике НИР, иммунотерапия у пациентов с меланомой (раком кожи) после удаления всех новообразований увеличила выживаемость на 17%, а у людей с ранним раком молочной железы при добавлении иммунотерапии к химиотерапии – на 8%.

"Клетки-опухоли могут маскироваться, чтобы защитить себя от уничтожения иммунной системой. Иммуноонкологические препараты демаскируют клетки опухоли, что позволяет лимфоцитам распознать их как не типичные для нашего организма и уничтожить. Иммунотерапия — это как тепловизор для наших воинов ночью. Иммунитет из-за определенных рецепторных проблем не видит опухоль, а иммунотерапия высвечивает, показывает, что сюда нужно будет идти", — рассказала директор НИТ.

К сожалению, в организме человека может существовать более 100 видов опухолей. И не для каждого онкологического заболевания подходит иммунотерапия. Однако этот подход демонстрирует высокую эффективность в отношении наиболее распространенных онкологических болезней.

"Например, для лечения как немелкоклеточного, так и мелкоклеточного рака легких иммунотерапия входит почти во все протоколы лечения как запущенных, так и ранних стадий. Иммунотерапия является эффективной в лечении меланомы, которая почти нечувствительна к действию химиопрепаратов. Чувствительными к иммунопрепаратам являются рак мочевого пузыря, рак почки, трижды отрицательный рак молочной железы, рак шейки матки, определенные виды опухолей желудочно-кишечного тракта", – отметила Елена Ефименко.

Эффективность иммунотерапии демонстрирует следующий пример. Среднестатистическая продолжительность жизни пациентов с метастатической меланомой до изобретения иммунопрепаратов была менее года. Сегодня пациенты иммунотерапией могут жить 5–10 лет и обычно умирают не от злокачественной опухоли, а от сердечно-сосудистых заболеваний.

"В Украине сегодня зарегистрировано только три препарата из десяти: пембролизумаб, дурвалумаб и атезолизумаб. Все они получили лицензию Минздрава и разрешение государственного экспертного центра по применению. Остальные препараты иммунотерапии доступны исключительно в рамках клинических исследований", — подчеркнула директор НИР.

В прошлом году НИР стал первым и пока единственным национальным институтом, изменившим форму финансирования, превратившись в государственное некоммерческое предприятие. Теперь медучреждение работает с пакетами Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), то есть получает средства не из бюджета Минздрава, а за предоставленные услуги. И если ранее базовое финансирование института составляло 450 млн грн., то за год оно выросло до 537 млн грн.

"Это позволило увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу, всем вспомогательным службам. Базовую ставку ученых подняли втрое. Надеемся, по итогам этого года повысим зарплаты всем врачам. Также закупили значительное количество расходных материалов, препаратов, реактивов, установили новое оборудование. Практически все услуги у нас предоставляются бесплатно", — подытожила Елена Ефименко.