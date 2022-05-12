В телефонах оккупантов на Харьковщине находят видеозаписи зверств на Киевщине — СБУ

В Харьковской области находят телефоны кафиров, где есть записи зверств, которые они совершали раньше в других областях Украины.

Видеозаписи зверств изымают сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом в интервью "АрмияINFORM" рассказал глава Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, на территории Харьковской области находят телефоны оккупантов с видеодоказательствами их зверств в отношении граждан Украины в северных областях, что противоречит их словам, что они не знали, где находятся и какова их цель.

"Мое субъективное видение, что все они все понимали — и где находятся, и что делают. Особенно смешно звучит это оправдание из уст побывавших на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей, а затем были переброшены сюда, на Харьковское направление Кроме того, безоговорочными доказательствами становится тот контент — зверства, которые они совершали по отношению к украинцам, и которые мы изымаем с мобильных телефонов оккупантов. Кстати, по этой категории лиц — мы уже установили их учредительные данные, где они живут, чем дышат. Даже тех, кто еще не в плену", — сказал Дудник.

Он добавил, что считает, что их руководство перебросило их на Харьковское направление с целью дальнейшей "утилизации", чтобы скрыть свидетелей тех бесчинств, которые они творили по отношению к украинцам.

Напомним, что двое жительниц Ровенщины задержали правоохранители по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ. Они отрицали факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевщины – в Буче и Ирпене.