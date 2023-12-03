В Telegram появился подозрительный аккаунт Умерова: что говорят в Минобороны

В оборонном ведомстве обратились к украинцам с предупреждением.

Мошенники создали в сети Telegram фейковый аккаунт министра обороны Украины Рустема Умерова. Они начали собирать данные, притворяясь официальным каналом информации.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

"Неизвестные лица используют имя и фамилию министра обороны Украины для сбора информации от граждан Украины. В Telegram неизвестные создали аккаунт, используя имя и фамилию министра обороны Украины", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что у Рустема Умерова вообще нет аккаунта в Telegram.

"Просим не предоставлять никакой информации по просьбе индивидов, ведущих этот аккаунт, а также подать жалобу на него", — обратились в оборонном ведомстве к украинцам.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что от его имени в Telegram неизвестные посылают просьбы о помощи и провокационных предложениях.

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