В темноте 130 тысяч абонентов: в правительстве назвали регионы, где ситуация со светом самая сложная

В пятницу, 13 февраля, самая сложная ситуация с электроснабжением фиксируется в Одесской и Николаевской областях, пострадавших от ночных ударов, а также в Киеве и Днепропетровщине. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет сотням тысяч абонентов. Кроме того, прогнозы синоптиков обещают значительное похолодание на следующей неделе.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам ежедневного энергетического селектора.

Последствия ночной атаки и подготовка к холодам

По словам главы правительства, в фокусе внимания находится стабилизация энергоснабжения по всей стране. Особенно пострадал юг: в Одесской области энергетики пытаются заживить более 130 тысяч оставшихся без света абонентов, хотя объекты критической инфраструктуры уже подключены. В столице над восстановлением сетей и возвращением тепла работают более 60 бригад.

Отдельно Юлия Свириденко отметила подготовку к ухудшению погоды. Поскольку на следующей неделе ожидаются морозы, профильным министерствам и руководителям ОВА поручено подготовить ресурсы для быстрого реагирования. При необходимости будут разворачиваться дополнительные «Пункты незламности» и привлекаться генераторы большой мощности.

Где еще пропадал свет днем

Российские атаки на энергообъекты спровоцировали новые обесточивания, из-за чего ситуация в энергосистеме остается напряженной во многих регионах. На утро без стабильного электроснабжения оставались потребители в шести областях: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой.

В регионах, где разрешает ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Из-за предыдущих массированных атак в большинстве областей продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения, а кое-где временно введены и аварийные отключения.

Напомним, ранее в ДТЭК объясняли, что Россия использует новую тактику обстрелов энергообъектов и пытается нанести максимальный ущерб генерации. Это создает дополнительные угрозы для устойчивости системы, особенно в пиковые часы нагрузки.