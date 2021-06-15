В Тернополе 13-летняя школьница попала под колеса авто: ребенка госпитализировала скорая

Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, как ее сбила машина.

В субботу, 12 июня, в Тернополе водитель автомобиля BYD F3 на улице Оболоня сбил 13-летнюю девочку. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.

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Как сообщили в полиции Тренопильщины, школьница переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок попал в больницу.

"12 июня в 13:21 бригада скорой выезжала на ул. Оболоня к 13-летней пациентки, на которую наехал автомобиль. С ушибом мягких тканей правого колена и левого локтя потерпевшую, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", — сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.

У водителя отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Причина ДТП устанавливается.

Напомним, в Тернополе водитель Mercedes сбил 7-летнего мальчика.

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