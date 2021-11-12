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В Тернополе 17-летний ученик сбил на учебном грузовике женщину: ее госпитализировали (фото)

В Тернополе 17-летний ученик сбил на учебном грузовике женщину: ее госпитализировали (фото)

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Парень сбил женщину на пешеходном переходе.

В четверг, 11 ноября, в Тернополе на перекрестке улиц Бандеры-Чайковского 17-летний ученик-стажер за рулем учебного автомобиля "ГАЗ 52" сбил 41-летнюю женщину. ДТП произошло около 14:00

Как сообщили в полиции области, потерпевшая переходила дорогу в пределах пешеходного перехода. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу.

© ГУ Национальной полиции в Тернопольской области
ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

У водителя и инструктора взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

По факту ДТП идет следствие по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

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