В Тернополе 17-летний ученик сбил на учебном грузовике женщину: ее госпитализировали (фото)

Парень сбил женщину на пешеходном переходе.
В четверг, 11 ноября, в Тернополе на перекрестке улиц Бандеры-Чайковского 17-летний ученик-стажер за рулем учебного автомобиля "ГАЗ 52" сбил 41-летнюю женщину. ДТП произошло около 14:00
Как сообщили в полиции области, потерпевшая переходила дорогу в пределах пешеходного перехода. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу.
У водителя и инструктора взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
По факту ДТП идет следствие по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
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