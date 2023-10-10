В Тернополе 19-летняя девушка вызвала полицию, чтобы родители ее заметили: чем все закончилось

В Тернополе 19-летняя девушка для привлечения внимания родителей придумала нападение на себя и вызвала полицию. Теперь ей грозит штраф.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

К стражам порядка обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что якобы на улице Леси Украинки в Тернополе на нее напали двое мужчин в масках. Девушка отметила, что ее ударили и украли 3000 грн.

Полиция просмотрела видео с камер наблюдения, однако там не было момента нападения. Тогда жительница Тернополя призналась, что все придумала. Она считала, что таким образом привлечет внимание родителей, и они будут сочувствовать ей.

Теперь девушке инкриминируют статью 183 КУоАП, ей грозит штраф.

Напомним, в Тернопольской области девушка с сайта знакомств "развела" мужчину на 13 000 гривен.

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