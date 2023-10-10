Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Тернополе 19-летняя девушка вызвала полицию, чтобы родители ее заметили: чем все закончилось

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1000
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Тернополе 19-летняя девушка вызвала полицию, чтобы родители ее заметили: чем все закончилось

В Тернополе девушка придумала способ, как привлечь внимание родителей / Фото: Pexels

Девушка придумала нападение ради внимания родителей.

В Тернополе 19-летняя девушка для привлечения внимания родителей придумала нападение на себя и вызвала полицию. Теперь ей грозит штраф.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

К стражам порядка обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что якобы на улице Леси Украинки в Тернополе на нее напали двое мужчин в масках. Девушка отметила, что ее ударили и украли 3000 грн.

Полиция просмотрела видео с камер наблюдения, однако там не было момента нападения. Тогда жительница Тернополя призналась, что все придумала. Она считала, что таким образом привлечет внимание родителей, и они будут сочувствовать ей.

Теперь девушке инкриминируют статью 183 КУоАП, ей грозит штраф.

Напомним, в Тернопольской области девушка с сайта знакомств "развела" мужчину на 13 000 гривен.

Читайте также:

Почему Тернопольский перинатальный центр могут закрыть и как это решение комментируют власти

Почему Тернопольский перинатальный центр могут закрыть и как это решение комментируют власти

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1000
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация