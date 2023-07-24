В Тернополе 21-летний полицейский в участке выстрелил в себя: он в тяжелом состоянии

В Тернополе 21-летний полицейский пытался совершить самоубийство на рабочем месте. Парень всего полтора месяца назад пришел на работу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишет zaxid.net.

Событие произошло утром, 24 июля, в Тернопольском городском участке полиции. 21-летний офицер с утра пришел на работу и получил табельное оружие. Он закрылся в кабинете, после чего раздался выстрел. Коллеги сразу бросились помогать ему.

"Молодой работник полиции, получив оружие, заступал на службу и пытался совершить суицид. Сейчас главное — жизнь человека, сейчас мы оказываем максимальную помощь, чтобы спасти его, работники полиции сдают кровь. Почему так произошло — разбирается ДБР. Никто замалчивать ничего не будет", - сказал и.о. начальника полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Известно, что 21-летний полицейский полтора месяца тому назад пришел на работу после окончания профильного университета. Причины попытки самоубийства расследуют ГБР и прокуратура.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации, аргументируя это страхом за свою жизнь и здоровье. За это он получил испытательный срок.

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