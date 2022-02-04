В Тернополе 29-летняя женщина спутала пожар с ограблением и вызвала патрульных: видео

На кухне в квартире горел мусор, а хозяйка думала, что в ее дом кто-то проник.

В Тернополе 29-летняя женщина спутала пожар с ограблением и вызвала патрульных. Событие произошло в четверг, 3 февраля.

Об этом рассказали в патрульной полиции Тернопольской области.

"Около 4 часов утра на служебный планшет патрульных поступило сообщение о том, что на улице Ольховой, в одном из домов, в квартиру заявительницы, вероятно, проникли неизвестные, поскольку на кухне слышны странные звуки. Один из экипажей сразу же выехал по адресу. По дороге они по телефону общались с заявительницей, которая рассказала им, что на кухне слышит какие-то шаги, но боится пойти проверить, что там", — рассказывают правоохранители.

Прибывшие по указанному адресу патрульные из квартиры заявительницы почувствовали запах дыма. Дверь квартиры открыл ее муж. Правоохранители зашли в помещение и обнаружили, что на кухне никого не было, а на самом деле загорелся мусор. Треск озадачил 29-летнюю женщину, поэтому сквозь сон ей показалось, что там кто-то есть.

Патрульные локализовали пожар и двоих пострадавших малолетних детей вывели на улицу, где успокоили их и передали медикам, чтобы проверить состояние здоровья детей.

Инспекторы также вызвали спасателей для ликвидации пожара.

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