В Тернополе 5-летний мальчик скрылся от родителей: хотел купить маме цветы на день рождения

Мальчик рассказал трогательную причину, зачем сбежал от родителей. Он заявил, что пошел купить маме цветы на день рождения, который она в этот день праздновала.

В Тернополе 5-летний мальчик сбежал из детской комнаты одного из кафе, где его оставили на несколько минут родители. Мальчик рассказал, что пошел купить маме цветы. Искали его с помощью копов.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Взволнованная мать обратилась к правоохранителям и заверила, что лишь на несколько минут оставила без присмотра сына, а когда вернулась на место, мальчика уже не было.

По словам женщины, она вместе с семьей отдыхала в одном из заведений общепита. Двое малолетних детей под наблюдением женщины играли в комнате развлечений. Младший сын захотел в туалет, и женщина пошла с ним на несколько минут, оставив старшего мальчика. Когда вернулась, его уже не было.

В поисках ребенка привлекли служебных собак и квадрокоптер. Через полчаса правоохранители обнаружили мальчика. Маленький беглец рассказал, что хотел купить цветы маме на день рождения, который она в этот день праздновала.

Целого и невредимого ребенка правоохранители вернули родителям.

Ранее сообщалось, что в Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил 86-летнюю женщину, в результате чего она получила серьезную травму.

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