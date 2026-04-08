В Тернополе 60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании подростка

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего арестовали / © Офис Генерального прокурора

В Тернополе 60-летнего мужчину подозревают во втягивании детей в создание порнографического контента и изнасиловании несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По информации следствия, подозреваемый через Telegram контактировал с несовершеннолетними из разных городов. За денежное вознаграждение дети присылали ему порнографический контент.

В частности, в начале января 2025 года 60-летний мужчина познакомился с несовершеннолетним через Instagram. Во время переписки он демонстрировал привязанность, предлагал финансовую помощь и постепенно установил доверительные отношения с ребенком.

«Впоследствии предложил подростку регулярно приходить в квартиру, принадлежавшую его матери. Войдя в доверие и имея значительное влияние на ребенка, во время одной из таких встреч он изнасиловал парня», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Во время обыска у подозреваемого изъяли ноутбук, на котором обнаружили более 80 файлов, относящихся к детской порнографии.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Тернопольской областной и окружной прокуратур ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей), ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии) УК Украины.

Подозреваемый находится под стражей.

