В Тернополе 60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании подростка
Подозреваемый через Telegram контактировал с несовершеннолетними из разных городов, чтобы получать порнографический контент.
В Тернополе 60-летнего мужчину подозревают во втягивании детей в создание порнографического контента и изнасиловании несовершеннолетнего.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По информации следствия, подозреваемый через Telegram контактировал с несовершеннолетними из разных городов. За денежное вознаграждение дети присылали ему порнографический контент.
В частности, в начале января 2025 года 60-летний мужчина познакомился с несовершеннолетним через Instagram. Во время переписки он демонстрировал привязанность, предлагал финансовую помощь и постепенно установил доверительные отношения с ребенком.
«Впоследствии предложил подростку регулярно приходить в квартиру, принадлежавшую его матери. Войдя в доверие и имея значительное влияние на ребенка, во время одной из таких встреч он изнасиловал парня», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Во время обыска у подозреваемого изъяли ноутбук, на котором обнаружили более 80 файлов, относящихся к детской порнографии.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Тернопольской областной и окружной прокуратур ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей), ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии) УК Украины.
Подозреваемый находится под стражей.
Напомним, в Одессе правоохранители завершили досудебное расследование дела об обвинении 37-летнего местного жителя, который жестоко пытал и насиловал свою сожительницу. Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы.