В Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт

СБУ и Нацполиция задержали 14-летнюю агентку РФ, которую враг заставил совершить теракт в Тернополе.

Об этом сообщили в СБУ.

"В Тернополе задержана 14-летняя школьница, которую оккупанты завербовали, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции", — уточнили в ведомстве.

Как установило расследование, враг заметил девушку, когда она искала легкий заработок в Телеграмм-каналах. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, россияне сломали телефон. Они шантажировали девушку и угрожали слить откровенные фото несовершеннолетней в Сеть.

"Девушка согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство (СИН). Затем она спрятала его в рюкзак и скрыто оставила под автомобилем, припаркованным рядом с админзданием полиции. В этот момент российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать СВП, чтобы убить свою агентку и максимальное количество проходивших рядом граждан", - говорится в сообщении.

Злоумышленницы сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт). Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские разоблачили 14-летнюю девушку, выполнившую задачу, полученную в одном из мессенджеров, поджег трансформаторную подстанцию в одном из сел Березовского района.