В Тернополе депутат облсовета требовал "откат" за помощь для раненого воина ВСУ

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его при получении взятки.

Депутат Тернопольского облсовета, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по бюджету, предложил военнослужащему помочь в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карту он должен был отдать чиновнику половину суммы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, чиновника разоблачили на коррупции сотрудники военной контрразведки Службы безопасности совместно с НАБУ.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его при получении взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и об избрании меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее руководитель ГУНП Волынской области Юрий Крошко был задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

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