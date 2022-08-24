В Тернополе для пассажиров в вышиванках сделали бесплатным проезд в общественном транспорте

24 и 28 августа проезд в общественном транспорте Тернополя в вышиванках – бесплатный.

Жители Тернополя и гости города в вышиванках могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в День Независимости, 24 августа, и в День города, который в Тернополе будут праздновать 28 августа.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

"По случаю Дня Независимости Украины 24 августа и Дня города Тернополя 28 августа 2022 года проезд в общественном транспорте Тернополя для жителей и гостей города в вышиванках или вышитых рубашках — бесплатный", — говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что проезд будет бесплатным во всем общественном транспорте города – в маршрутках, троллейбусах и автобусах.

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