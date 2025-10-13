Стычка в Тернополе / © 20 минут. Тернополь

Реклама

В Тернополе вспыхнула массовая стычка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах

Видео инцидента распространили местные паблики.

Как уточняет местное издание 0352, конфликт вспыхнул после того, как люди принялись «освобождать» футбольного тренера, проведшего сутки в авто из-за неизвестных в балаклавах.

Реклама

Дата публикации 23:33, 13.10.25 Количество просмотров 22 В Тернополе массовая драка между гражданскими и людьми в военной форме – соцсети

Журналисты издания «20 минут» выяснили, что в салоне авто находились 49-летний футболист и тренер одной из местных команд Сергей З. и его жена Наталья.

По словам очевидцев, к машине не подпускали никого, а людям, пытавшимся передать воду или еду, запрещали это делать. Под колеса автомобиля установлены металлические «ежи», чтобы не дать уехать.

В конце концов, автомобиль с супругами переехал шипы и выехал с парковки. Машину с неизвестными в балаклавах, пытавшуюся преследовать их, толпа заблокировала.

«Моего мужа вчера (12 октября — ред.) задержали возле магазина, попросили предъявить документы. Он показал им „Резерв“, в розыске не находится, трудоустроен в гимназии. У него еще нет отсрочки, потому что военкомат не выдал документы», — рассказала жена тренера.

Реклама

Журналисты издания обратились в Тернопольский областной ТЦК и СП, но там ответили, что их «работников здесь нет».

«Рекрутинг» приобрел новые формы?

В «20 минут» получили информацию от собственных источников, о том, что рекрутинг в Тернополе якобы проводят бойцы одной из бригад. Официального доказательства данной информации нет.

«Источники редакции сообщают, что к этим событиям могут быть причастны выходцы общественной организации, которая является частью и идейным крылом одной из бригад… Журналисты обратились в пресс-службу, чтобы получить подтверждение или опровержение этой информации. Впрочем, пресс-офицер говорит, самостоятельно комментировать такое не будет, посоветовала написать запрос», — пишут в издании.

В рекрутинговых центрах разных бригад заверили представителей этого сайта, что «ни одно военное подразделение, кроме ТЦК и СП, не имеет полномочий осуществлять оповещения и проводить мобилизационные мероприятия среди гражданского населения».

Реклама

Официального комментария по этому инциденту от Тернопольского областного ТЦК или Нацполиции в Тернопольской области пока нет.

Ранее народный депутат Александр Федиенко признал, что система рекрутинга фактически провалилась.