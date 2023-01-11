В Тернополе двое злоумышленников похитили подгузники из палатки благотворительного фонда

Мужчинам грозит от пяти до восьми лет заключения.
В Тернополе двое злоумышленников похитили подгузники и средства гигиены для людей с инвалидностью из палатки благотворительного фонда "Каритас".
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
Инцидент произошел еще 31 декабря, но о разоблачении злоумышленников стало известно сегодня.
По словам руководителя, на территорию фонда зашли двое неизвестных. Мужчины убедились, что их никто не видит, и проникли в одну из палаток с гуманитарной помощью. Злоумышленники вытащили оттуда три коробки и стали убегать.
В это время их заметил работник фонда и вызвал полицию. По словам потерпевших, воры взяли 8 упаковок с подгузниками и средствами гигиены для людей с ограниченными возможностями.
Правоохранители установили, что воры – это жители Тернополя, 1989 и 1991 годов рождения. Ни один из них ранее в поле зрения полиции не попадал. Мужчины в содеянном признались, а чужое вернули.
За совершенное они будут отвечать в суде по статье "кража, совершенная в условиях военного положения". Мужчинам грозит от пяти до восьми лет заключения.
Напомним, что судья из Донецка с женой устроили скандал из-за гуманитарки и даже вызвали полицию. Им не понравилось содержание гуманитарного набора, которое они получили бесплатно от благотворительной организации.
Ранее соцсети умилил 4-летний мальчик из Славянска, который не отпускал горбушку хлеба, получая сладости.
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