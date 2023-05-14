В Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированы двое гражданских — ОВА

Травмированы двое гражданских граждан после взрывов.

Об этом сообщили в Тернопольской ОВО.

Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Возгорание еще не ликвидировано полностью.

Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.

"Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю, — продолжается комендантский час! Больше информации предоставим после выводов специалистов", — об этом заявил глава ОВА Владимир Труш.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

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