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В Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированы двое гражданских — ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2329
Время на прочтение
1 мин
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В Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированы двое гражданских — ОВА

Людей просят не находиться на месте пожара / Фото: pixabay.com

На месте происшествия работают пожарные.

Травмированы двое гражданских граждан после взрывов.

Об этом сообщили в Тернопольской ОВО.

Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Возгорание еще не ликвидировано полностью.

Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.

"Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю, — продолжается комендантский час! Больше информации предоставим после выводов специалистов", — об этом заявил глава ОВА Владимир Труш.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

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Просмотры
2329
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