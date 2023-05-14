В Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированы двое гражданских — ОВА

На месте происшествия работают пожарные.
Травмированы двое гражданских граждан после взрывов.
Об этом сообщили в Тернопольской ОВО.
Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.
Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.
Возгорание еще не ликвидировано полностью.
Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.
"Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю, — продолжается комендантский час! Больше информации предоставим после выводов специалистов", — об этом заявил глава ОВА Владимир Труш.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
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