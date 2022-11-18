В Тернополе иностранец пытался совершать "налеты" на дома и местный бизнес: его разыскивал Интерпол

В Тернополе задержан иностранец, пытавшийся создать криминальную группировку в Украине. Его разыскивал Интерпол.

В Тернополе иностранец пытался создать криминальную группировку. Его задержала СБУ. Мужчину разыскивал Интерпол.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задержали участника международной преступной группировки с Южного Кавказа. Мужчина специализировались на разбойных нападениях, совершавших с особой жестокостью.

СБУ получила информацию, что один из участников банды скрыто прибыл в Украину, где хотел скрываться от правоохранительных органов. Попутно он пытался создать криминальную группировку для осуществления налетов на дома и бизнес местных жителей.

"Таким образом, он планировал распространить свое преступное влияние на территории региона и "подняться в статусе" преступной иерархии. Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях. Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили реализацию преступных намерений. Они установили местонахождение уголовника и задержали его. Сейчас решается вопрос применения к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению тяжких преступлений на территории Украины", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в одном из сел Теребовлянской громады Тернопольской области 43-летний мужчина во время сна упал с кровати в яму и погиб. В комнате у потерпевшего была вырыта яма для трубы.

Читайте также: