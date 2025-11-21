- Дата публикации
В Тернополе ищут героя, который спасал людей из разбомбленной многоэтажки
Неизвестный мужчина с помощью строительной лестницы помогал людям выбраться из дома, в котором возник пожар после российского удара.
В Тернополе ищут мужчину, который мужественно спасал людей из охваченной огнем многоэтажки после российского удара 19 ноября.
Об этом написал в соцсетях мэр города Сергей Надал.
По его словам, о геройском поступке неизвестного мужчины, который принес строительную лестницу к горящему дому на улице 15 апреля, рассказали очевидцы.
«Мужчина облил себя водой и полез по лестнице на этажи спасать людей, вытащил девушку и женщину, по его лестнице вылезли соседи», — говорится в сообщении.
Сергей Надал сообщил, что городские власти намерены наградить героя почетным знаком отличия.
«Если вы знаете этого человека или это вы сами — напишите мне в сообщение. Поступок этого человека заслуживает признания», — подчеркнул он.
Мэр Тернополя также поблагодарил всех, кто в тот день помогал — спасателей, медиков, полицейских, коммунальщиков, предпринимателей, волонтеров и тернопольцев, которые сдавали кровь и приносили еду.
Напомним, 21 ноября в Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки, куда попала российская ракета, тела еще трех человек. Количество погибших возросло до 31 человека. Среди них — шестеро детей.
В ночь на 19 ноября российская террористическая армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, попав в жилую многоэтажку. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.