Украина
189
В Тернополе ищут героя, который спасал людей из разбомбленной многоэтажки

Неизвестный мужчина с помощью строительной лестницы помогал людям выбраться из дома, в котором возник пожар после российского удара.

Последствия российского удара по Тернополю

Последствия российского удара по дому в Тернополе

В Тернополе ищут мужчину, который мужественно спасал людей из охваченной огнем многоэтажки после российского удара 19 ноября.

Об этом написал в соцсетях мэр города Сергей Надал.

По его словам, о геройском поступке неизвестного мужчины, который принес строительную лестницу к горящему дому на улице 15 апреля, рассказали очевидцы.

«Мужчина облил себя водой и полез по лестнице на этажи спасать людей, вытащил девушку и женщину, по его лестнице вылезли соседи», — говорится в сообщении.

Сергей Надал сообщил, что городские власти намерены наградить героя почетным знаком отличия.

«Если вы знаете этого человека или это вы сами — напишите мне в сообщение. Поступок этого человека заслуживает признания», — подчеркнул он.

Мэр Тернополя также поблагодарил всех, кто в тот день помогал — спасателей, медиков, полицейских, коммунальщиков, предпринимателей, волонтеров и тернопольцев, которые сдавали кровь и приносили еду.

Напомним, 21 ноября в Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки, куда попала российская ракета, тела еще трех человек. Количество погибших возросло до 31 человека. Среди них — шестеро детей.

В ночь на 19 ноября российская террористическая армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, попав в жилую многоэтажку. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.

