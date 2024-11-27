В Тернополе критическая ситуация со светом: неутешительные подробности от властей

В Тернополе остается критической ситуация со снабжением электроэнергией после повреждения ключевого энергообъекта области российскими БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.

Отмечается, что за последние сутки удалось решить ряд технических вопросов. Потому удалось обеспечить работу объектов критической и социальной инфраструктуры. Местные власти пытаются стабилизировать ситуацию благодаря подключению к внешним сетям соседних областей и привлечению альтернативных источников генерации и когенерации.

"АО "Тернопольоблэнерго" вынужденно ввело график подачи электроэнергии, которые будут меняться в зависимости от имеющихся объемов энергетических ресурсов", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги в Тернополе раздавались мощные взрывы. Россияне ударили "Шахедами" по городу. Прошло без пострадавших. Впрочем, произошли "прилеты" по важным объектам инфраструктуры.

Так, в областном центре дроны уничтожили объект энергетики. Из-за российской атаки у жителей Тернопольщины будет свет лишь несколько часов в сутки.

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