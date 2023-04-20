В Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил 86-летнюю женщину: у нее серьезная травма (видео)

В центре Тернополя мальчик на детской машинке травмировал пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Инцидент произошел 17 апреля на Театральной площади в центре Тернополя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик дошкольного возраста, катаясь на детской машинке, сбил прохожую. На видео видно, что ребенок врезался в женщину. Старушка сразу упала, а мальчик сразу сбежал с места происшествия. Родителей рядом тоже не оказалось.

Потерпевшей оказалась женщина 1937 года рождения. Ее доставили в больницу. Медики констатировали перелом бедра.

Сотрудники полиции просят откликнуться родителей ребенка, причастного к травмированию женщины, а также очевидцев происшествия. Информацию можно оставить по номерам: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36.