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В Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил 86-летнюю женщину: у нее серьезная травма (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
638
Время на прочтение
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В Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил 86-летнюю женщину: у нее серьезная травма (видео)

Мальчик на детской машинке сбил бабушку

У 86-летней женщины медики констатировали перелом бедра.

В центре Тернополя мальчик на детской машинке травмировал пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Инцидент произошел 17 апреля на Театральной площади в центре Тернополя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик дошкольного возраста, катаясь на детской машинке, сбил прохожую. На видео видно, что ребенок врезался в женщину. Старушка сразу упала, а мальчик сразу сбежал с места происшествия. Родителей рядом тоже не оказалось.

Потерпевшей оказалась женщина 1937 года рождения. Ее доставили в больницу. Медики констатировали перелом бедра.

Сотрудники полиции просят откликнуться родителей ребенка, причастного к травмированию женщины, а также очевидцев происшествия. Информацию можно оставить по номерам: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36.

Ранее сообщалось, что в Тернополе женщины "отбивали" прохожего от работников ТЦК (видео).

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Дата публикации
Просмотры
638
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