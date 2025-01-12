В Тернополе маленький мальчик умер во время лечения зубов: хирургу объявлено подозрение

В Тернополе при лечении зубов ребенку произошла трагедия.

Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

"В начале августа 2023 года за консультацией к врачу стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика. У него обнаружили множественный кариес зубов и направили на операцию под наркозом. И хотя врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребенка и наличии предыдущих заболеваний, он все же запланировал санацию полости рта под общим наркозом. Не провел консультации с другими врачами, учитывая, что данные анализы крови пациента свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме", — говорится в сообщении.

Уже во время стоматологического оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался. Возраст ребенка на то время был 1 год 10 месяцев.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Врачи-анастезиологи, тоже участвовавшие в оперативном вмешательстве, сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Ее отстранили от должности и избрали меру пресечения.

Стоматологу уже объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Кривом Роге скончался 14-летний ребенок после посещения стоматолога.

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