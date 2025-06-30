В Тернополе мать утопила своего 2,5-летнего ребенка, но не сядет в тюрьму: детали трагедии

В Тернополе женщина убила дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством / © www.facebook.com/Патрульная полиция Тернопольской области

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В Тернополе мать утопила своего ребенка в ванне, а сама выпрыгнула с пятого этажа. Женщина осталась жива, но в тюрьму она не сядет.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области и объяснили причину.

«Умышленное убийство малолетнего ребенка следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области инкриминируют жители областного центра. Женщина убила свою дочь, а после этого пыталась покончить жизнь самоубийством. Несчастье произошло 7 ноября 2024 года. В Тернополе на массиве Дружба с пятого этажа выпала женщина 1992 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции», — говорится в сообщении.



Женщину с многочисленными переломами доставили в больницу. В ходе досудебного расследования стало известно, что она за несколько часов до попытки самоубийства во время купания утопила в ванне свою дочь, которой было 2,5 года. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать ребенка, но не смогла.

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Врачи спасли жизнь подозреваемой, но она осталась прикованной к постели. По результатам экспертизы, фигурантка не могла осознавать значение и характер своих действий и руководить ими из-за психического заболевания. Комиссия признала 33-летнюю женщину невменяемой, поэтому суд должен рассмотреть ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера.

Напомним, 7 ноября 2024 года в Тернополе мать утопила своего ребенка в ванне, а сама выпрыгнула с 5 этажа . Девочке было всего 2,5 года.