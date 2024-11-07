В Тернополе мать утопила своего ребенка в ванной, а сама выпрыгнула с 5 этажа

Девочке было всего 2,5 года.

В Тернополе с пятого этажа выпала женщина 1992 года рождения. У потерпевшей – многочисленные переломы. Сейчас она в реанимации.

Об этом сообщили в полиции региона.

"По словам женщины, она пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку за несколько часов до этого, во время купания утопила в ванной свою дочь, которой 2,5 года. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать, но не смогла", — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователи открыли уголовное производство в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантки согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Донецкой области отчим убил 3-летнего сына своей сожительницы, тело сложил в пакет и закопал. Об убийстве ребенка знала его мать, но покрывала своего сожителя.

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