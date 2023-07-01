В Тернополе микроавтобус наехал на женщину: она скончалась в больнице

Вечером 30 июня около 18:00 в Тернополе микроавтобус Mercedes-Benz наехал на пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщил в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

По предварительным данным, водитель междугороднего рейса во время начала движения наехал задним колесом на женщину.

"Она упала под транспортное средство. От полученных телесных повреждений жительница Кременецкого района скончалась в больнице", — рассказал спикер Нацполиции.

Пока обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют следователи. Полиция начала производство по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение или смерть". Статья предусматривает наказание заключения от трех до восьми лет, также за это могут лишить права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщалось, Лубенском районе на Полтавщине легковушка съехала с дороги и влетела в металлический отбойник. Погиб 15-летний пассажир иномарки.

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