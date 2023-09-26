В Тернополе мобилизованный отказался ехать на фронт и сбежал из части: как его наказали

Солдат вину признал и согласился сотрудничать со следствием.
В Тернополе судили старшего солдата, уроженца Донецкой области, который в мае 2022 года отказался выполнять приказ командира и ехать в зону боевых действий, он также покинул военную часть.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.
По данным суда, старший солдат, призванный в армию по мобилизации, 20 мая 2022 года получил приказ командира "выбыть в район выполнения задач по назначению". Однако военный проигнорировал это.
27 мая 2022 года он покинул воинскую часть, однако 9 июня 2022 года прибыл в следователю ГБР по вызову.
В ходе следствия мужчина признал вину и заключил соглашение с прокурором.
Тернопольский горрайонный суд признал солдата виновным по ч.4 ст.402, ч.5 ст. 407 УК (в редакции Закона №194-VIII от 12.02.2015). Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив реальный срок на три года испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Тернополе мобилизованный получил 5 лет тюрьмы.
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