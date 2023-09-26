В Тернополе мобилизованный получил 5 лет тюрьмы: что он натворил

В Тернополе к 5 годам лишения свободы приговорен мобилизованный солдат, уроженец Волынской области. Он почти пол года не был на службе.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, уроженец Волынской области 30 июня 2022 года скрылся из воинской части. Туда он вернулся только 4 января 2023 года.

На суде подозреваемый рассказал, что он служил в армии с 2015 по 2020 год. Из-за войны России против Украины его снова мобилизовали. Он отметил, что действительно с 30 июня 2022 года до 4 января 2023 года был дома, поскольку "по приказу командира он покинул воинскую часть и был выведен за территорию этой части".

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Исполняющий обязанности командира запасной батареи воинской части на суде объяснил, что подозреваемый действительно отсутствовал на службе, однако ни о каких указах, о которых говорит мужчина, он не слышал. Также он отметил, что подсудимый во время службы в армии употреблял алкоголь. Это подтвердили и другие свидетели-военные.

Тернопольский горрайонный суд признал мобилизованного виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (в редакции Закона №194-VIII от 12 февраля 2015 г.). Мобилизированный уже имел испытательный срок по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража). Поэтому мужчину приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации во время действия военного положения.

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