В Тернополе молния ударила в многоэтажку: в квартирах сгорела техника (видео)

Возгорания в результате удара молнии не произошло, поэтому помощь чрезвычайников не понадобилась.

На Тернополь в ночь на 8 июня обрушилась непогода. Во время грозы, которая бушевала и утром, молния ударила в многоэтажный дом, из-за чего у жителей сгорели бытовые приборы.

Об этом сообщает местный сайт "20 минут".

К счастью, люди не пострадали.

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Инцидент произошел по адресу Коновальца, 11. Информацию о попадании молнии журналистам подтвердил представитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Тернопольской области Андрей Брык.

Чрезвычайник добавил, что возгорания в результате удара молнии не произошло. Поэтому помощь пожарных не понадобилась.

В Сети появилось видео удара молнии. После удара возникли искры и резкий звук, похожий на взрыв.

Молния попала в многоэтажный дом в Тернополе

Как сообщалось, в Украине на следующей неделе погода испортится. Существенного колебания температур не ожидается, но будет много дождей, иногда с грозами.

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