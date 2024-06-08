В Тернополе молния ударила в многоэтажку: в квартирах сгорела техника (видео)

Возгорания в результате удара молнии не произошло, поэтому помощь чрезвычайников не понадобилась.
На Тернополь в ночь на 8 июня обрушилась непогода. Во время грозы, которая бушевала и утром, молния ударила в многоэтажный дом, из-за чего у жителей сгорели бытовые приборы.
Об этом сообщает местный сайт "20 минут".
К счастью, люди не пострадали.
Инцидент произошел по адресу Коновальца, 11. Информацию о попадании молнии журналистам подтвердил представитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Тернопольской области Андрей Брык.
Чрезвычайник добавил, что возгорания в результате удара молнии не произошло. Поэтому помощь пожарных не понадобилась.
В Сети появилось видео удара молнии. После удара возникли искры и резкий звук, похожий на взрыв.
Как сообщалось, в Украине на следующей неделе погода испортится. Существенного колебания температур не ожидается, но будет много дождей, иногда с грозами.