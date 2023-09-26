В Тернополе мужчина 4 месяца ел в ресторанах и не платил: что он придумал

В Тернополе мужчина четыре месяца питался в ресторанах и не платил за заказ. Он придумал хитрую схему, как этого не делать.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, житель Тернополя с декабря 2022 года по апрель 2023 года бесплатно питался в ресторанах, заказывая доставку пищи. Заведениям он сбрасывал фальшивый чек об оплате еды, хотя на самом деле он ни за что не платил.

Житель Тернополя заказывал, по большей части суши, в нескольких заведениях города. Свои заказы он оформлял не менее 4 раз в месяц. Таким образом, мужчина задолжал заведениям питания почти 20 тысяч гривен.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся, он сообщил, что уже заплатил заведениям за заказ еды. Это также подтвердила и пострадавшая владелица ресторанов.

Суд признал мужчину виновным по частям 1 и 2 ст.190 УК Украины. Он должен заплатить 51 тысячу гривен штрафа. Это решение суда можно обжаловать в апелляционном суде.

В Тернополе мужчина регулярно заказывал суши и не платил / Фото: unsplash.com

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