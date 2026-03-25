В Тернополе мужчина бросил в ТЦК коктейль Молотова и угрожал топором

Полиция задержала жителя Тернополя, который атаковал авто ТЦК бутылками с зажигательной смесью / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

В Тернополе мужчина угрожал ТЦК топором и «коктейлем Молотова».

Об этом сообщают полиция Тернопольской области и местное издание «20 хвилин Тернопіль».

Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, где работники ТЦК и полиция хотели мобилизовать двух мужчин.

«Двое мужчин находились на территории гаражного кооператива "Дружба". К ним подъехали люди в форме, вероятно, представители ТЦК. Как рассказали мне: во время разговора один из мужчин повредил окно в автомобиле ТЦК и закрылся в гараже. Работники в форме вызвали полицию, а затем и спецподразделение. Одного мужчину задержали и забрали в наручниках», — рассказал читатель издания Алексей.

Что говорят в полиции

По словам правоохранителей, во время мер оповещения военнослужащие ТЦК совместно с полицейским обнаружили двоих мужчин на территории гаражного кооператива.

На требование предъявить документы один из них отреагировал агрессивно: угрожал топором и бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью, одну из которых поджег. Затем мужчина закрылся в гараже.

«Полицейские провели переговоры с мужчиной, после чего он вышел из гаража. В результате происшествия никто не пострадал», — рассказали в полиции.

Этим мужчиной оказался житель Тернополя, 1969 года рождения. В полиции утверждают, что он находится в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.

За угрозы работнику правоохранительного органа мужчине грозит до трех лет лишения свободы, предупредили в полиции. Также решается вопрос о его задержании.

