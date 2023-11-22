В Тернополе мужчина отказался от мобилизации, потому что "ему нужна операция": его строго наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Тернополе на 3 года лишения свободы осудили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.
По данным суда, подозреваемого 11 ноября 2022 года ВВК признала годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был 20 ноября 2022 года прибыть в ТЦК и СП, однако уклонился от службы в армии.
На суде мужчина объяснил, что он действительно 20 ноября 2022 года уклонился от службы в армии. Он объяснил, что у него периодически случаются приступы панкреатита. Так произошло и 20 ноября. Он предоставил работникам военкомата данные о состоянии его здоровья, однако там сообщили, что это не повод для уклонения от призыва. Решение ВВК он не обжаловал, однако считает себя "ограниченно пригодным к военной службе". Мужчина сообщил, что ему нужно делать операцию, но у него нет на это денег.
Офицер мобилизационного отдела на суде заявил, что подозреваемый уклонился от службы в армии, работников ТЦК и СП он уверял, что не может служить, поскольку содержит совершеннолетних детей. Он добавил, что житель Тернополя заключение ВВК не оспаривал, хотя мог это сделать, предоставив документы.
Суд не учел информацию о болезни мужчины, поскольку тот не предоставил доказательств. Его признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.
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