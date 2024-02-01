В Тернополе мужчина придумал, как избежать мобилизации с помощью "военного билета" (фото)

В Тернополе стражи порядка задержали сторонника так называемого "народовластия", который создал фейковый "орган самоуправления" и раздавал своим сторонникам фейковые военные билеты, чтобы те избегали мобилизации.

Об этом идет речь в сообщении полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, житель Тернополя называл себя сторонником "народовластия", который даже создал альтернативный официальному "органу местного самоуправления". Также подозреваемый раздавал своим поклонникам "военные билеты", которые было сложно отличить от оригинала и таким образом мужчины избегали мобилизации.

Правоохранители совместно с СБУ разоблачили подозреваемого и провели у него обыск.

Печати фейкового "органа власти"

Жителю Тернополя инкриминируют ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако год избегал мобилизации.

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