В Тернополе мужчина провозгласил себя "народным мэром": поддерживал Россию и врал об ВСУ

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Тернополе разоблачили 46-летнего мужчину, который провозгласил себя "народным мэром" города. Он был поклонником предателя Стемоусова и распространял фейки об "освобождении" оккупационной армии РФ Мариуполя.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным следствия, 46-летний тернопольчанин провозгласил себя "народным мэром". Он был последователем коллаборанта Стремоусова и сепаратиста Балахнина.

Тернополянин в социальных сетях поддерживал Россию и отрицал преступления российских окупантов. В частности, он распространил пропагандистское видео РФ о Мариуполе, на котором неизвестные "благодарили" российских террористов за "освобождение" города и заявляли о якобы "преступлениях" ВСУ.

Также подозреваемый оправдывал преступления российской оккупационной армии в Украине.

"На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении согласно ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников)", — говорится в сообщени .

"Народному мэру Тернополя" грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи устанавливают, сотрудничал ли он с российскими спецслужбами. Продолжается следствие.

Напомним, во время обстрела Тернополя блогеры снимали ракетные удары и выкрикивали, что "так им и нужно".

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