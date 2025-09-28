В Тернополе мужчина сбил двух сотрудников ТЦК: детали инцидента

В Тернополе мужчина сбил сотрудников ТЦК / © Цензор.нет

В Тернополе 27 сентября мужчина на автомобиле сбил двух военных ТЦК. Они находятся в больнице.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Стало известно, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двоих военнослужащих. Как предварительно установили следователи, представители ТЦК проверяли у водителя военно-учетные документы.

«Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал движение, в результате чего двое военных получили травмы», — говорится в сообщении.

В ответ еще один военный произвел выстрел в колесо автомобиля. Прошло без пострадавших.

«Пострадавших военных доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев», — отметили полицейские.

Следствие продолжается.

Ранее священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, есть ли грех скрываться от ТЦК . По его мнению, уклоняться от военной службы ненормально.

«Защищать Родину — это твой долг. Прятаться – это ненормально. Но для людей это… у каждого свое мнение», — отметил священник.

Подписчики и пользователи спросили, почему Филюк не сражается на фронте. По словам священника, у него есть право на отсрочку.