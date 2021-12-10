В Тернополе мужчина стал жертвой хитрой схемы и потерял 115 тыс. грн: купил хлам, который выдавали за ценные вещи

В Тернополе мужчина стал жертвой хитрой схемы и потерял 115 тыс. грн: купил хлам, который выдавали за ценные вещи

Мошенника разыскивает полиция.

В Тернополе мужчина заплатил 115 тыс. грн за монеты, которые мошенник выдавал за коллекционные. Однако они оказались хламом.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным следствия, на улице к мужчине подошел незнакомец. Он рассказал, что он иностранец и тяжело работает на строительстве, где ему не платят. Подозреваемый предложил потерпевшему приобрести 68 коллекционных монет, которые, по его словам, были из золота и серебра.

Мошенник и покупатель пошли в ломбард. Там подозреваемый показал одну золотую и серебряную монету. Сотрудник ломбарда подтвердил, что они очень ценны. Он сказал, что золотая стоит 11 тыс. грн, а серебряная — 200 грн.

Потерпевший приобрел у мошенника сразу 68 монет за 115 тыс. грн. Однако, когда он показал их своей жене, работающей ювелиром, она сообщила, что это обычный металлический хлам.

Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители разыскивают мошенника и устанавливают обстоятельства происшествия.

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