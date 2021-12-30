Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Тернополе мужчина утром напился антисептика: к чему это привело

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Тернополе мужчина утром напился антисептика: к чему это привело

pixabay.com

У мужчины диагностировали отравление.

В Тернополе 44-летний мужчина напился антисептика. Поэтому его госпитализировали.

Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

По данным медика, инцидент произошел 29 декабря в 8.29 на улице Бродовской. После того, как мужчина выпил антисептик, ему стало плохо. На место происшествия немедленно прибыли медики.

"С диагнозом отравления суррогатом алкоголя пациент, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в больницу скорой помощи", — сообщил Михаил Джус.

Читайте также:

Новости мира: в Калифорнии медведь пришел в магазин и воспользовался антисептиком

Новости мира: в Калифорнии медведь пришел в магазин и воспользовался антисептиком
Следующая публикация