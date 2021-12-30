В Тернополе мужчина утром напился антисептика: к чему это привело

В Тернополе мужчина утром напился антисептика: к чему это привело

У мужчины диагностировали отравление.

В Тернополе 44-летний мужчина напился антисептика. Поэтому его госпитализировали.

Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

По данным медика, инцидент произошел 29 декабря в 8.29 на улице Бродовской. После того, как мужчина выпил антисептик, ему стало плохо. На место происшествия немедленно прибыли медики.

"С диагнозом отравления суррогатом алкоголя пациент, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в больницу скорой помощи", — сообщил Михаил Джус.

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