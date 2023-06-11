В Тернополе мужчина в начале войны получил штурмовую винтовку для защиты от России: его за это наказали

В Тернополе судили мужчину, который в начале войны приобрел штурмовую винтовку, чтобы защищаться от российских оккупантов. За это он получил один год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, у мужчины во время обыска изъяли нарезную, автоматическую, штурмовую винтовку CZ807 и патроны к ней. Он хранил оружие дома без разрешения.

На суде подозреваемый рассказал, что в марте-апреле 2022 года ему удалось достать оружие для того, чтобы защищать свой дом от российских окупантов. Тернополянин утверждал, что 24 февраля 2022 г. в отделении полиции ему в устной роме разрешили хранить дома оружие для защиты от России. Мужчина признал, что оружие было незарегистрировано, однако он его никогда не использовал. Он также раскаялся и просил суд его строго не наказывать, поскольку ухаживает за больной женой и является членом общественных организаций, которые помогают ВСУ и ветеранам.

Тернопольский горрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного. Он также должен оплатить более 17 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

Напомним, в Тернополе мужчина провозгласил себя "народным мэром". Он поддерживал Россию и врал об ВСУ.

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