В Тернополе мужчина в супермаркете ущипнул женщину за ягодицу: она наказала нападавшего
Жительница Тернополя вызвала полицию, поскольку незнакомый сексуально домогался к ней в супермаркете.
В Тернополе на 1700 грн оштрафовали мужчину за сексуальные домогательства к женщине. Инцидент произошел в одном из супермаркетов города.
Об этом говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда.
По данным суда, местный житель совершил сексуальные домогательства к потерпевшей. Он приблизился к женщине и против ее воли ущипнул за ягодицу, «что создало для нее запугивание, унизительную ситуацию, нарушив ее личное достоинство».
Потерпевшая решила не молчать и вызвала полицию.
Подсудимого обвинили в том, что он нарушил требования п. 6 ст. 1 ЗУ «Об обеспечении равных прав и возможностей от мужчин» от 08.09.2005, в связи с чем привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП.
На заседание суда мужчина не пришел. Однако в материалах дела была видеозапись, на которой подсудимый домогался к женщине.
Судья Тернопольского горрайонного суда назначил злоумышленнику административное наказание.
Согласно постановлению:
Мужчина должен уплатить штраф в пользу государства в размере 100 необлагаемых минимумов, что составляет 1 700 гривен.
Также с нарушителя взыскан судебный сбор в размере 605,60 гривен.
