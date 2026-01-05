В Тернополе мужчина в супермаркете ущипнул женщину за ягодицу: она наказала нападавшего

В Тернополе мужчина в супермаркете домогался женщины / © Freepik

Реклама

В Тернополе на 1700 грн оштрафовали мужчину за сексуальные домогательства к женщине. Инцидент произошел в одном из супермаркетов города.

Об этом говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, местный житель совершил сексуальные домогательства к потерпевшей. Он приблизился к женщине и против ее воли ущипнул за ягодицу, «что создало для нее запугивание, унизительную ситуацию, нарушив ее личное достоинство».

Реклама

Потерпевшая решила не молчать и вызвала полицию.

Подсудимого обвинили в том, что он нарушил требования п. 6 ст. 1 ЗУ «Об обеспечении равных прав и возможностей от мужчин» от 08.09.2005, в связи с чем привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП.

На заседание суда мужчина не пришел. Однако в материалах дела была видеозапись, на которой подсудимый домогался к женщине.

Судья Тернопольского горрайонного суда назначил злоумышленнику административное наказание.

Реклама

Согласно постановлению:

Мужчина должен уплатить штраф в пользу государства в размере 100 необлагаемых минимумов, что составляет 1 700 гривен. Также с нарушителя взыскан судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Напомним, британского депутата обвиняют в домогательствах к украинской переводчице